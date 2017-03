EUA dizem que "todas as opções estão sobre a mesa" para tratar Coreia do Norte

A embaixadora dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas, Nikki Haley, afirmou que seu país precisa ver "algum tipo de ação positiva" da Coreia do Norte antes de levar a sério o regime de Kim Jong Un e discutir maneiras de reduzir a tensão na Península Coreana. "Nós não descartamos nada e consideramos todas as opções sobre a mesa" para tratar com Pyongyang, acrescentou.

Mais cedo, a China pediu que a Coreia do Norte suspenda suas atividades nucleares e com mísseis, em troca da paralisação de exercícios militares conjuntos entre os EUA e a Coreia do Sul. Haley argumentou que esses exercícios entre Washington e Seul são defensivos e que eles têm sido realizados há 40 anos.

A autoridade americana falou após uma reunião emergencial para consultas no Conselho de Segurança. Segundo Haley, o líder norte-coreano "não é uma pessoa racional" ao tomar suas ações.

Haley disse ainda que os EUA reavaliam seus acordos com a Coreia do Norte "e nós agiremos de acordo", sem dar detalhes. Fonte: Associated Press.

