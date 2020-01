EUA dizem que coronavírus é ameaça séria, mas que não houve novos casos no país

O Centro de Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês) realiza entrevista coletiva hoje, na qual reforçou o risco representado pelo coronavírus. Ao mesmo tempo, as autoridades informaram que não houve por ora novos casos registrados da doença no país, portanto eles seguem em cinco, sem evidências de transmissão em solo americano.

"O coronavírus é uma ameaça muito séria à saúde pública", alertou uma das autoridades presentes no evento, o secretário de Saúde, Alex Azar. Ele disse que não houve novos casos, no balanço mais recente, porém ressaltou que as autoridades têm reforçado controles e seguem cautelosas sobre o assunto.

Diretor do CDC, Robert Redfield disse que o risco do novo vírus é "baixo, neste momento", para os EUA. De qualquer modo, as autoridades presentes pediram que todos tenham cautela e lembraram que não há terapia comprovada para o coronavírus, por enquanto, mas informaram que pesquisadores americanos já trabalham em terapias e eventuais vacinas. Além disso, lembraram que os EUA orientaram seus cidadãos a não realizar "viagens desnecessárias" à China, o epicentro do problema.

Questionado, Azar disse que não está descartada uma eventual restrição a viagens à China e que o quadro tem sido monitorado constantemente. O secretário de Saúde americano também comentou que há um intercâmbio positivo com os chineses e que equipes americanas devem auxiliar a potência asiática no caso.