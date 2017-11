EUA dizem que barreira à importação de aço virá após reforma tributária

O secretário do Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, afirmou nesta terça-feira que a barreira à importação de aço, prometida desde o início do governo de Donald Trump em nome da segurança nacional, ainda está pendente e deve ser imposta assim que a reforma tributária for aprovada.

Em um evento do Wall Street Journal, Ross disse que a alteração no sistema tributário americano foi "o principal fator" que atrasou a implementação do relatório sobre o aço. No entanto, o secretário observou que o prazo para que a revisão das importações de aço pelos EUA termina em 28 de janeiro de 2018. Fonte: Dow Jones Newswires.