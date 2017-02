EUA dizem que a Rússia pode ter violado acordo ao desenvolver míssil de cruzeiro

A Rússia desenvolveu um míssil de cruzeiro, provavelmente violando um tratado de controle de armas da época da Guerra Fria, de acordo com uma autoridade americana. O movimento complica ainda mais a perspectiva para a relação entre Rússia e Estados Unidos.

Há três anos, o governo do ex-presidente americano Barack Obama acusou os russos de violarem o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, de 1987, ao desenvolver e testar um míssil de cruzeiro proibido. As autoridades ainda anteciparam que Moscou poderia, eventualmente, desenvolver a arma, mas a Rússia qualquer violação ao tratado.

As agências de inteligência dos EUA avaliaram que o cruzeiro começou a operar no final do ano passado, segundo uma autoridade do governo sob condição de anonimato.

O desenvolvimento da arma pode não mudar o quadro de segurança da Europa imediatamente, mas uma suposta violação do tratado pode acontecer enquanto o secretário das Finanças dos EUA, Jim Mattis, participa de sua primeira reunião da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na quarta-feira, em Bruxelas. Fonte: Associates Press.

