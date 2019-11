EUA dizem à ONU que estão deixando formalmente o Acordo de Paris

Os Estados Unidos disseram hoje (4) à Organização das Nações Unidas (ONU) que iniciaram formalmente o seu processo de retirada do marco do Acordo Climático de Paris, assinado em 2015 na capital francesa.

O secretário de Estado, Mike Pompeo, disse nesta segunda-feira que enviou uma notificação formal às Nações Unidas neste sentido. Isso inicia um processo de retirada que deve demorar um ano para ser oficializado.

A declaração de Pompeo elogiou os cortes de poluição de carbono nos Estados Unidos e chamou o acordo de Paris de "um ônus econômico injusto" para a economia dos EUA.

O anúncio de Pompeo também foi divulgado em sua conta no Twitter.

Today we begin the formal process of withdrawing from the Paris Agreement. The U.S. is proud of our record as a world leader in reducing all emissions, fostering resilience, growing our economy, and ensuring energy for our citizens. Ours is a realistic and pragmatic model.