EUA: Diretor projeta US$ 3 bi para construção de muro em fronteira com o México

O diretor de orçamento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que o orçamento que a administração enviará ao Congresso na próxima segunda-feira buscará transferir alguns dos bilhões de dólares em gastos extras, que o Congresso aprovou na semana passada, para áreas que refletem as prioridades do presidente.

O diretor de orçamento, Mick Mulvaney, diz que o plano de orçamento da administração incluirá US$ 3 bilhões para o muro ao longo da fronteira sul, uma das prioridades de Trump, e incluirá também uma contingência de US$ 25 bilhões em gastos com o muro ao longo de dois anos, se o Congresso aprovar legislação para lidar com jovens imigrantes conhecidos como Dreamers.

Mulvaney reconheceu que as novas despesas aprovadas na semana passada resultarão em déficits anuais superiores a US$ 1 trilhão nos próximos anos, mas afirma que a administração irá propor maneiras de evitar o rombo. Fonte: Associated Press.