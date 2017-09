EUA: Diplomata mexicano se encontra com governador da Califórnia nesta segunda

O principal diplomata do México visitará a Califórnia, estado norte-americano amigável aos imigrantes, em meio às conversas entre seu país e os Estados Unidos sobre o muro fronteiriço proposto pelo presidente Donald Trump e as propostas de imigração e comércio.

O secretário das Relações Exteriores do México, Luis Videgaray, deverá se reunir nesta segunda-feira com o governador Jerry Brown e líderes legislativos estaduais na capital da Califórnia.

Mais tarde, ele irá para Los Angeles para anunciar o apoio a jovens imigrantes cuja proteção contra a deportação está sendo extinta por Trump.

Nas últimas semanas, Trump intensificou a campanha para construir um muro de fronteira e decidiu acabar com um programa que permitiu que cerca de 800 mil imigrantes trabalhassem no país, apesar de serem legalizados. Fonte: Associated Press.

