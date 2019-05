EUA devem enviar sistema antimíssil ao Golfo em resposta a ameaças do Irã

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos planejam implementar um sistema antimíssil Patriot na área do Golfo Pérsico, em resposta às crescentes ameaças do Irã, disse uma autoridade do Pentágono. O departamento não disse quando ou onde o sistema seria implementado.

Autoridades do Pentágono disseram que não viram mudanças no comportamento do Irã desde o fim de semana passado, quando o governo de Donald Trump disse que acelerou a instalação de um porta-aviões na região em resposta a informações de agências de inteligência que sugeriram que o Irã representa uma ameaça crescente às tropas e equipamentos americanos na região.

No ano passado, os EUA removeram seu sistema antimíssil do Bahrein, Kuwait e Jordânia como parte de um processo de redistribuição. Em um movimento relacionado, o governo Trump disse na semana passada que cancelou uma possível venda de Patriots para o Bahren. Entre as possíveis ameaças às tropas americanas estão mísseis iranianos, que podem ser destinados a navios que estejam na região, de acordo com o Pentágono.

O Irã rejeitou as acusações de que esteja planejando um ataque, mas apontou que responderia a qualquer uso de força dos EUA. Com o aumento das tensões, Teerã afirmou na quarta-feira que se afastará das principais partes do acordo nuclear internacional firmado em 2015, sob o qual o país persa concordou em suspender seu programa nuclear em troca de alívio das sanções internacionais. Os EUA abandonaram o pacto no ano passado e impuseram novas sanções aos iranianos. Fonte: Dow Jones Newswires.