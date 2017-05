EUA devem anunciar vendas de US$ 110 bilhões em armamentos para a Arábia Saudita

Autoridades americanas disseram que o presidente Donald Trump planeja anunciar US$ 110 bilhões em vendas adiantadas de equipamentos militares e treinamento para a Arábia Saudita neste fim de semana, quando o presidente Donald Trump visita o país.

O pacote inclui tanques, navios de combate, sistema de defesa de mísseis, radares e tecnologia de comunicação e segurança cibernética.

O anúncio deve acontecer no sábado. As autoridades falaram sob condição de anonimato. Boa parte do pacote faz parte de comprometimentos de antes do governo Trump.

Ainda nesta sexta-feira, o governo Trump informou ao Congresso que vai vender cerca de US$ 500 milhões em munição para os sauditas. Fonte: Associated Press.

