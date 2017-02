EUA deve revisar acordos comerciais com todos os países, incluindo Brasil

O governo dos Estados Unidos pretende revisar os acordos comerciais do país com todas as nações, incluindo o Brasil, afirmou o secretário de Imprensa da Casa Branca, Sean Spicer, em coletiva de imprensa nesta tarde.

Ao ser questionado sobre o que a administração do presidente dos EUA, Donald Trump, pensa dos acordos bilaterais com o Brasil, Spicer respondeu que o governo norte-americano "celebra" o relacionamento entre os dois países, mas que a nova administração fará uma reavaliação de todos os acordos comerciais dos EUA com outras nações.

Spicer ainda evitou falar sobre as questões políticas atuais do Brasil e disse que somente o Departamento de Estado pode tratar do tema.

Ainda na coletiva, o secretário de Imprensa voltou a afirmar que o governo espera divulgar um plano fiscal "nas próximas semanas", mas não entrou em detalhes. Trump já havia falado que o governo divulgaria o aguardado plano há duas semanas.

Spicer também comentou sobre a viagem do vice-presidente, Mike Pence, para a Europa, na última semana, que salientou a importância dos membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) cumprirem suas obrigações comerciais. "Somos um dos únicos países da OTAN que cumpre as regras comerciais do grupo", declarou.

