EUA designam a Coreia do Norte como "Estado patrocinador do terrorismo"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou há pouco que vai designar a Coreia do Norte como um "Estado patrocinador do terrorismo". Segundo a Casa Branca, a medida é um novo passo para fortalecer o isolamento internacional do governo de Pyongyang.

É a primeira vez desde 2008 que o país governado por Kim Jong-un volta à lista.

Diante disso, o presidente americano informou que nesta terça-feira o Tesouro irá anunciar uma "grande" sanção à Coreia do Norte.

Nos dias em que passou pela Ásia, Trump expressou preocupação com os líderes regionais em relação ao "perigo" da Coreia do Norte. Ele também repactuou alianças com o Japão e a Coreia do Sul. Fonte: Dow Jones Newswires.