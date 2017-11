EUA considera colocar Coreia de Norte em lista de países que patrocinam terror

O Conselheiro de Segurança Nacional do governo de Donald Trump, H.R McMaster, afirmou que os Estados Unidos consideram colocar novamente a Coreia do Norte em lista de países que patrocinam o terrorismo.

A informação foi divulgada durante coletiva de imprensa da Casa Branca nesta tarde, em que o assunto principal foi a viagem de 12 dias do presidente por cinco países da Ásia, incluindo a Coreia do Sul, Japão e China.

McMaster afirmou que, em sua viagem para a Ásia, Trump irá buscar acordos comerciais "justos", além de tratar sobre a crise da Coreia do Norte. "Este país é uma ameaça para o mundo, estamos ficando sem tempo, pois as tentativas de negociação já usadas não deram resultado", disse.

Segundo o conselheiro de Trump, a desnuclearização da Península da Coreia é a "única opção possível" para a crise, e reiterou que os EUA responderão às ameaças do regime de Pyongyang "com todas as suas capacidades".