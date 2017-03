EUA confirmam contato de Sessions com diplomata russo; democratas pedem saída

O Departamento de Estado norte-americano confirmou nesta quinta-feira que o escolhido para ser Secretário de Justiça do presidente Donald Trump, Jeff Sessions, teve dois contatos com o embaixador da Rússia nos Estados Unidos durante a campanha presidencial.

Sessions, que trabalhou como conselheiro do então candidato Donald Trump no ano passado, negara anteriormente qualquer contato com autoridades russas durante o período, inclusive durante a audiência no Senado, em janeiro.

Para o senador democrata Al Franken, o republicano deveria se retirar do cargo durante a investigação de seus laços com a Rússia, um tema que gerou grande controvérsia durante e após as eleições de novembro. Segundo Franken, que representa o Estado de Minnesota, as declarações de Sessions foram "contraditórias".

O democrata quer que um "promotor independente" investigue qualquer ligação da campanha de Trump com o governo russo e afirmou que Sessions "precisa contar a verdade".

Em Moscou, um porta-voz do Kremlin afirmou que os encontros são algo normal e que a atenção dada ao fato pode prejudicar os laços entre os dois países, que melhoraram recentemente com a chegada de Trump. A reação à essas reuniões encontram-se num contexto "de uma atmosfera emotiva que causa a resistência à ideia de algum diálogo entre a Rússia e os EUA", disse Dmitry Peskov. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários