EUA: CNN revela comemoração de Trump após informações sobre relatório de Mueller

A rede de TV norte-americana CNN revela que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e sua equipe comemoram o relatório apresentado pelo procurador especial Robert Mueller, responsável pelas investigações sobre supostas intervenções da Rússia nas eleições de 2016.

Segundo relatos da emissora, a investigação não encontrou evidências suficientes para processar Trump ou pessoas próximas do presidente. A CNN afirma que o clima é de tranquilidade no resorte de Mar-A-Lago, no sul da Flórida, que pertence a Trump. Segundo fontes ouvidas pela emissora, o Procurador Geral do Departamento de Justiça pode divulgar as principais conclusões do relatório ainda neste fim de semana. (Renato Carvalho - renato.carvalho@estadao.com)