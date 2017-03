EUA: Casa Branca pede que Congresso investigue influência abusiva em eleições

O secretário de imprensa da Casa Branca, Sean Spicer, soltou comunicado sobre investigações com motivações políticas realizadas pelo governo de Barack Obama antes das eleições de 2016. Segundo o texto, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pede que o Congresso apure se as investigações foram abusivas.

De acordo com o comunicado divulgado há pouco por Spicer e publicado em sua conta também no Twitter, as investigações realizadas imediatamente antes das eleições de 2016 são "preocupantes" e Trump pede que, como parte da apuração sobre atividade russa nas eleições, os comitês de inteligência do congresso exerçam sua autoridade de supervisão para determinar se foram abusivas. "Nem a Casa Branca, nem o presidente irão comentar mais até que tal investigação seja conduzida".

No sábado (4), Trump acusou seu antecessor, Barack Obama, de grampo telefônico e, neste domingo (5), questionou, no Twitter, se o Comitê Nacional Democrata (DNC) não permitiria ao FBI verificar o servidor e outros equipamentos ao saber sobre ações de hackers. "É verdade que o DNC não permitiria o acesso do FBI ao servidor e outros equipamentos após saber que foi hackeado? Isso é possível?", provocou. (Marcelle Gutierrez - [email protected] )

