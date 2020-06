EUA batem recorde de novos casos diários da covid-19

Os Estados Unidos superaram neste domingo, 28, o recorde alcançado no sábado, 27, de novos casos da covid-19 no país: foram 44.703 casos identificados nas últimas 24 horas ante 44.602 no mesmo período anterior. Antes disso, o maior número de casos registrados em um dia havia sido em 6 de abril, com 43.438.

Os dados são do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC, na sigla em inglês).

Os novos números fazem do atual momento o mais crítico para os EUA desde o começo da pandemia, primeira vez confirmando mais de 34 mil casos por dia durante cinco dias consecutivos.

No total, segundo o CDC, 2.504.175 contaminações pelo coronavírus aconteceram nos EUA, sendo que 125.484 infectados acabaram morrendo por causa da doença, o maior número em todo o mundo.

Nas últimas 24 horas, as vítimas fatais da covid-19 no país foram 508.