EUA apoiam decisão do Reino Unido, que respeitou vontade do povo, diz Spicer

O governo dos Estados reiterou que apoia a ação do Reino Unido de invocar o Artigo 50 para iniciar a negociação formal da saída da União Europeia (UE), o Brexit. Segundo o porta-voz do governo norte-americano, Sean Spicer, a decisão está em acordo e respeita a vontade da população britânica. "Queremos que o Reino Unido permaneça um forte líder na Europa", ressaltou.

Sobre a questão da reforma da saúde e a derrota do governo na Câmara dos Representantes, Spicer foi questionado sobre a fala do presidente dos EUA, Donald Trump, ontem em um jantar, que afirmou que conseguir um acordo sobre a reforma seria "fácil". "Eu acho que ele estava se divertindo um pouco", disse o porta-voz.

Spicer ainda afirmou que o governo segue discutindo sobre uma possível saída do Acordo de Paris sobre o Clima, medida que não estava incluída no decreto assinado ontem, que reverteu diversas legislações ambientais do governo de Barack Obama.

