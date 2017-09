EUA ampliam estado de emergência por causa do furacão Irma à Geórgia

O governo dos Estados Unidos ampliou nesta sexta-feira (8) o decreto de estado de emergência para as regiões possivelmente afetadas pela passagem do furacão Irma para a Geórgia, que deve ser atingida na segunda-feira (11), informaram fontes oficiais.

Nos últimos dias, a Casa Branca tinha declarado estado de emergência para Porto Rico e para as Ilhas Virgens Britânicas, por onde o furacão passou com categoria 5, a maior na escala Saffir-Simpson, para a Flórida, onde o Irma deve chegar na madrugada de domingo (10), e também para a Carolina do Sul.

"O presidente Donald Trump declarou hoje que existe uma situação de emergência no estado da Geórgia e ordenou a destinação de recursos federais para complementar os esforços estaduais e locais", indicou a Casa Branca em um comunicado divulgado hoje.

A declaração de estado de emergência agiliza os repasses de dinheiro do governo federal em casos de desastre.

"O meu governo está trabalhando com nossos parceiros estaduais e locais com o objetivo de salvar vidas, proteger famílias e ajudar os necessitados", disse Trump em um vídeo divulgado no Twitter.

Desde a última terça-feira (5), o governador da Flórida, Rick Scott, anunciou uma série de medidas para facilitar a retirada da população dos locais de risco por causa do furacão, que já deixou 18 mortos em sua passagem por várias ilhas do Caribe.

