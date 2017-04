EUA: American Airlines suspende comissário após discussão com passageiro

Um comissário de bordo da American Airlines foi suspenso hoje depois da publicação nas redes sociais de um vídeo em que ele discute com um passageiro. O confronto foi em um Airbuss A321, em São Francisco com destino ao aeroporto de Dallas. O cliente estava protestando contra a forma que uma passageira com dois filhos pequenos foi tratada. Segundo pessoas que estavam no local, um empregado da empresa teria abordado de forma agressiva a passageira após ela tentar embarcar com um carrinho de bebê.

"O que vimos nesse vídeo não reflete nossos valores ou como nós zelamos pelos nossos clientes", disse a empresa, em nota nesta sexta-feira, algumas horas depois do incidente ganhar as redes sociais. "Nós nos desculpamos profundamente pela dor que causamos a este passageiro e a sua família".

O conflito vem à tona menos de duas semanas depois de outro vídeo ter virilizado nas redes sociais em que um passageiro foi arrastado para fora de um avião da United Continental, evento que colocou a empresa no meio de uma crise.

No voo 591 com destino ao aeroporto de Dallas, uma mulher tentou embarcar com um carrinho de bebê. O atendente, um dos quatro membros da tripulação, teria agarrado o carrinho e, no meio disso, atingido a mulher acidentalmente, segundo uma testemunha. De acordo com o protocolo das companhias aéreas, os carrinhos de bebê devem ser despachados junto com as bagagens.

No vídeo publicado no YouTube por uma pessoa que estava no avião, a mulher, que estava em conexão com destino a Buenos Aires, começou a chorar e pedir que devolvessem seu carrinho de bebê. Nesse momento, um outro passageiro ameaça o comissário e diz que bateria nele se "você fizer comigo o mesmo que fez com ela". O atendente então provoca o passageiro.

A empresa se recusou a divulgar o nome do comissário ou há quanto tempo ele trabalha na empresa.

