EUA ameaçam novas sanções contra a Coreia do Norte

O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, disse hoje em um encontro com diplomatas americanos que o governo está se voltando para a China, para que o gigante asiático pressione o regime norte-coreano sobre o programa de mísseis balísticos e armas nucleares.

Tillerson disse que já sabia o enorme desafio que seria lidar com o regime de Pyongyang, por conversas que teve com membros do governo do ex-presidente Barack Obama antes de tomar posse.

Segundo ele, o governo americano está preparando novas sanções que poderão ser aplicadas caso o comportamento do governo norte-coreano assim exigir. Os EUA também poderão impor sanções contra terceiros, se necessário, para interromper qualquer tipo de negócio que colabore com a continuação do programa de armas nucleares e mísseis balísticos norte-coreano, de acordo com o secretário. Dow Jones Newswires.

