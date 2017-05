EUA ameaçam impor novas sanções à Venezuela por causa de Constituinte

O governo dos Estados Unidos pode impor novas sanções à Venezuela caso o governo de Nicolás Maduro mantenha seus planos de reescrever a Constituição, afirmou o vice-secretário-assistente para assuntos do Hemisfério Ocidental da Casa Branca, Michael Fitzpatrick.

"O que o presidente Maduro está tentando é mudar as regras do jogo", disse Fitzpatrick. "As ações tomadas no início da semana podem nos dar novas razões para considerar sanções individualizadas".

O alerta chega no momento em que o governo Trump recebe pressões por parte do Congresso para agir de forma mais firme em relação a Maduro. Hoje, um grupo bipartidário de senadores irá apresentar um projeto oferecendo assistência humanitária à Venezuela ao passo que endurece as sanções contra autoridades consideradas corruptas, de acordo com membros do Senado.

O projeto, ao qual a Associated Press obteve uma cópia, também instrui que a inteligência norte-americana prepare um relatório sobre a relação de membros do governo em corrupção e tráfico de drogas.

Membros da oposição pediram por uma grande manifestação nesta quarta-feira em Caracas, na tentativa de manter pressão sobre o governo de Maduro após um mês de grandes protestos. Para eles, a Constituinte é apenas um plano para que o presidente e seus aliados se mantenham no poder ao cancelar as eleições regionais marcadas para este ano e também o pleito presidencial em 2018.

Segundo pesquisas de opinião, os socialistas perderam fortemente o apoio em meio a um cenário que inclui inflação de três dígitos e escassez de alimentos e outros bens. Fonte: Associated Press.

