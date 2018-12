EUA ajudarão Coreia do Sul a levar remédios para Coreia Norte

Os Estados Unidos concordaram em ajudar a Coreia do Sul a enviar remédios contra a gripe à Coreia do Norte, apesar de um impasse nas negociações nucleares, comunicou uma autoridade sul-coreana na sexta-feira, 21.

Enquanto ocorrem as negociações, a Coreia do Sul quer melhorar a relação com a antiga rival e adota medidas para estabelecer ligações em diferentes áreas, como transporte e assistência humanitária.

Os EUA temem que os sul-coreanos possam estar se precipitando.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.