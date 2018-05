EUA ajudarão Coreia do Norte se país abandonar armas nucleares, diz Pompeo

Os Estados Unidos irão ajudar no crescimento da economia da Coreia do Norte, se o país tomar medidas firmes para se livrar de suas armas nucleares de forma permanente e verificável, disse o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo. "Se a Coreia do Norte adotar medidas ousadas para rapidamente se desnuclearizar, os Estados Unidos estão preparados para trabalhar com a Coreia do Norte para alcançar a prosperidade na mesma medida dos amigos sul-coreanos", disse Pompeo, durante conferência de imprensa.

As declaração foi feita dadas antes de a Coreia do Norte anunciar planos de realizar uma "cerimônia" para o desmantelamento de seu local de testes nucleares, ainda em maio.

De acordo com Pompeo, os EUA desejam ter a Coreia do Norte como um parceiro "e não como um inimigo". Pompeo disse que contou ao líder norte-coreano Kim Jong Un sobre essa esperança quando visitou Pyongyang, no início desta semana, para finalizar detalhes da reunião do próximo dia 12 de junho entre Kim e o presidente Donald Trump e garantir a liberação de três americanos presos.

Segundo Pompeo, as conversas com Kim foram "calorosas" e "construtivas". "Tivemos boas conversas sobre as histórias de nossas duas nações, as provocações que tivemos entre nós", disse. "Nós conversamos sobre o fato de que a América teve muitas vezes na história adversários que agora são parceiros próximos e sobre nossa esperança de que poderíamos alcançar o mesmo no que diz respeito à Coreia do Norte."

Ele não mencionou outros adversários pelo nome, mas Pompeo e outras autoridades norte-americanas já citaram que os EUA tiveram um papel importante na reconstrução do Japão e de nações europeias após a Segunda Guerra Mundial.

Fonte: Associated Press