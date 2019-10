EUA: agentes prenderam quase 1 milhão de imigrantes ilegais nos últimos 12 meses

Agentes americanos detiveram quase um milhão de migrantes na fronteira dos Estados Unidos com o México nos 12 meses encerrados em setembro, informou nesta terça-feira, dia 8, o comissário interino do Escritório de Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP), Mark Morgan, especificando que isso representa um aumento de 88% em relação às ações de 2018. O presidente dos EUA, Donald Trump, decretou uma política de "tolerância zero" com a imigração ilegal e assinou acordos com México, Guatemala, Honduras e El Salvador para conter o fluxo de imigrantes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.