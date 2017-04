EUA advertem Coreia do Norte sobre risco de piora na tensão bilateral

A embaixadora dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas, Nikki Haley, comentou nesta quarta-feira que seu país não pretende iniciar uma guerra com a Coreia do Norte, mas advertiu Pyongyang sobre sua conduta. "A bola está do lado deles. Eles não devem tentar e jogar a partir desse ponto", disse ela a repórteres.

Atualmente presidente do Conselho de Segurança da ONU, Haley afirmou que os integrantes do órgão trabalham em um comunicado em resposta ao mais recente lançamento de mísseis norte-coreano, que fracassou.

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, disse a repórteres que a ONU apoia totalmente os esforços de todos os Estados para tentar garantir "que a Coreia do Norte não adquira as capacidades que se tornariam em uma ameaça, não apenas para a região mas para uma área maior do mundo".

O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, irá comandar uma reunião do Conselho de Segurança sobre o programa nuclear da Coreia do Norte em 28 de abril. Fonte: Associated Press.

