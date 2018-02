EUA adiam plano de receber presidente do México, Enrique Peña Nieto

A Casa Branca comunicou o adiamento de um plano do presidente americano Donald Trump receber o presidente do México, Enrique Peña Nieto, em Washington. Os líderes concordaram que ainda não é o momento apropriado para que Peña Nieto faça sua primeira visita à ative Casa Branca desde que Trump assumiu a presidência.

Segundo reportagem publicada no Washington Post, uma conversa por telefone entre os dois presidentes teria chegado a um impasse sobre o muro que Trump planeja construir na fronteira com o México para conter o fluxo de imigrantes e narcóticos. A obra foi promessa de campanha de Trump e o México o considera um insulto.

De acordo com a Casa Branca, Trump e Peña Nieto conversaram no dia 20 de fevereiro. O americano ofereceu condolências ao mexicano após a queda de um helicóptero militar no sul do México que deixou 13 mortos, enquanto Pena Nieto fez o mesmo sobre o tiroteio numa escola da Flórida que matou 17.

A nota da Casa Branca diz que Trump ressaltou seu compromisso em expandir a aliança com o México em relação a segurança, comércio e imigração, mas não menciona uma possível visita de Peña Nieto. Ontem, Washington tentou minimizar quaisquer tipos de possíveis rachas nas relações com o vizinho ao sul.

"Gozamos de uma grande relação com o México e os dois governos têm trabalhado no último ano para aprofundar nossa cooperação em diversos setores, como segurança, imigração, comércio e economia", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Michael Anton. Fonte: Associated Press.