EUA acreditam que Coreia do Norte produz seus próprios motores de foguetes

Os Estados Unidos acreditam que a Coreia do Norte produz seus próprio motores de foguete, em vez de confiar em importações estrangeiras, afirmou uma autoridade do setor de inteligência americana nesta terça-feira. A declaração é dada enquanto alguns especialistas questionam se o regime de Kim Jong Un obteve motores de foguete desenhados ainda pela União Soviética no mercado paralelo na Ucrânia ou na Rússia.

Um relatório do Instituto Internacional para Estudos Estratégicos, divulgado na segunda-feira, diz que os motores usados pela Coreia do Norte em testes recentes se parecem aos dos soviéticos e especula se Pyongyang teria comprado modelos no mercado paralelo. Já a fonte de inteligência dos que diz que as informações disponíveis sugerem que a Coreia do Norte não confia na importação desses motores, mas tem a capacidade de produzi-los.

A fonte no setor de inteligência não quis dar mais detalhes, mas funcionários lembram que os EUA monitoram o programa norte-coreano de mísseis há tempos. Fonte: Dow Jones Newswires.

