Etiópia: deslizamento mata 15 pessoas e deixa dezenas de desaparecidos

Um deslizamento de terra atingiu um grande depósito de lixo nos arredores da capital da Etiópia, Adis-Abeba, matando pelo menos 15 pessoas e deixando dezenas de desaparecidos. O prefeito de Adis-Abeba, Diriba Kuma, disse que 15 corpos foram recuperados depois que o desabamento ocorrido no sábado à noite (horário local) no aterro de lixo Koshe soterrou várias casas improvisadas e construções de concreto. O aterro tem sido um depósito para o lixo da capital há mais de 50 anos.

Cerca de 150 pessoas estavam lá quando o deslizamento de terra ocorreu, relatou o morador Assefa Teklemahimanot. O prefeito disse que 37 pessoas foram resgatadas e recebem tratamento médico. Muitas pessoas no aterro coletavam itens no lixo para revender para reciclagem, mas outras viviam lá porque casas para aluguel no local, em grande parte construídas com lama e pedaços de madeira, eram relativamente baratas.

Moradores do local acreditam que a retomada da colocação de lixo no local nos últimos meses tenha causado o deslizamento de terra. O depósito tinha interrompido nos últimos anos, mas foi retomado depois que fazendeiros em uma região próxima de onde um novo complexo de aterro de lixo estava sendo construído obstruíram a colocação de lixo em sua área.

Pequenos deslizamentos de terra ocorreram no aterro Koshe nos últimos dois anos, segundo Assefa. "A longo prazo, vamos conduzir um programa de reassentamento para realocar pessoas que vivem dentro e em volta do aterro", disse o prefeito de Adis-Abeba. Fonte: Associated Press.

