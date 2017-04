Etecs abrem inscrições do vestibulinho do segundo semestre de 2017

As inscrições do processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) de São Paulo para o segundo semestre de 2017 estão abertas desde esta terça-feira, 11, e se encerram às 15 horas do dia 12 de maio. O vestibulinho, como é conhecido, oferece 45.881 vagas para ensino técnico (presencial, semipresencial e online), técnico integrado ao ensino médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), especialização técnica, além do acesso a vagas remanescentes de segundo módulo dos cursos técnicos.

Os candidatos devem se inscrever pela internet, no site do processo seletivo. O valor da taxa é de R$ 30. O vestibulinho ocorre no dia 11 de junho.

De acordo com o Centro Paula Souza (CPS), autarquia que administra as Etecs, as vagas disponíveis para cursos técnicos são destinadas às Escolas Técnicas e às classes descentralizadas (unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob a administração de uma Etec) por meio de parcerias com as prefeituras do interior e da capital (aulas nos Centros Educacionais Unificados, os CEUs) e com a Secretaria Estadual da Educação para oferta do ensino técnico em salas de escolas estaduais.

Especialização de nível médio

Ainda segundo o CPS, as 326 vagas são distribuídas entre seis cursos de especialização técnica: Desenvolvimento de Novos Produtos para a Área da Indústria Alimentícia; Enfermagem no Atendimento em Urgência e Emergência Intra e Extra-Hospitalar; Enfermagem do Trabalho; Gestão Ambiental; Gestão de Unidades de Alimentação; e Nutrição e Radiocomunicação.

Para fazer a inscrição, além de ter concluído o ensino médio, o candidato precisa ter cursado integralmente o ensino técnico associado ao curso de especialização, conforme relação disponível no site.

Vagas remanescentes

O vestibulinho também oferece vagas remanescentes de segundo módulo para dez cursos técnicos: Administração; Edificações; Eletrônica; Eletrotécnica; Informática; Logística; Mecânica; Nutrição e Dietética; Recursos Humanos; e Segurança do Trabalho.

Os interessados devem ter concluído o ensino médio e ter experiência profissional na área do curso, mediante avaliação e certificação de competências referentes ao primeiro módulo.

Inscrições

Para se inscrever em um dos cursos técnicos oferecidos no segundo semestre, o candidato precisa ter concluído ou estar cursando a partir do segundo ano do ensino médio regular. Quem já concluiu ou está fazendo a EJA ou o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) deve ter o certificado de conclusão do ensino médio, a declaração de que está matriculado a partir do segundo semestre da EJA, ter dois certificados de aprovação em áreas de estudos da EJA, boletim de aprovação do Encceja enviado pelo Ministério da Educação (MEC) ou o certificado de aprovação do Encceja em duas áreas de estudos avaliadas.

