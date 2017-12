Etapa final do Beleza Fashion Brasil será em Campo Grande

A grande final será realizada dia 18 - Divulgação

Campo Grande se prepara para bastante movimento nesta primeira quinzena de dezembro, quando receberá a 10ª edição do Concurso de Beleza Fashion Brasil. O evento nacional, que terá entrada gratuita e acontecerá de 14 a 18, deverá fomentar a economia local. A grande final será realizada no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo.

“Com a vinda de candidatas de todo o Brasil, juntamente com seus familiares, estimamos um impacto positivo na rede hoteleira, no comércio e também na movimentação de táxis. Acreditamos nisto em virtude da importância do concurso”, ressalta a secretária municipal de Cultura e Turismo, Nilde Brun.

Edenir Vaz, coordenadora do evento, comenta que o concurso é amplo, de dimensão nacional e internacional, e trará 94 candidatas de 24 estados brasileiros. As participantes têm de quatro a 29 anos. “É mais um reforço que propomos visando aquecer o comércio da cidade, que está sentindo os reflexos da atual situação econômica. Investir na cultura é preparar nosso povo para o futuro”, diz.

As candidatas disputarão o concurso de beleza em cinco categorias: Mini Miss Brasil Universe, Miss Brasil Juvenil Universe, Miss Brasil Pré-Teen Universe, Miss Brasil Teen Universe e Miss Américas Intl. 2017.

Concurso de Beleza Fashion Brasil

Em Campo Grande, as candidatas vão conhecer a reserva ecológica que fica no Parque dos Poderes e também visitarão a cidade de Bonito, onde farão ensaio fotográfico em meio às paisagens.

Programação :

15 de dezembro: visita à cidade de Bonito-MS

16 dezembro: City tour e fotos oficias na cidade de Campo Grande; festa “Encantos e Segredos da Floresta” – Local: Valley Tai

17 de dezembro : workshop com Bladimir Meneghel, diretor da Globo Internacional e irmão da apresentadora Xuxa

18h : Grande final nacional no Centro de Convenções

Além da Sectur, também apoiam o evento o governo de Mato Grosso do Sul, Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Laboratório São Gabriel, Clínica Médica Castelo de Sonhos na Cidade de Castelo de Sonhos – PA, Clínica da Mulher na cidade de Novo Progresso – Dra. Cirlei Gomes Campos, Hotel Deville Prime Campo Grande, Valley TAI, Ricardo M Malta, Samaniego, Hotel Vale Verde, Multi Show Eventos, Odonto Centro Fernandópolis- SP e Sebah Vieira.