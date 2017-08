Etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica inicia nesta sexta-feira

Com 13 equipes das escolas de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí e Três Lagoas, o Sesi inicia, nesta sexta-feira (25/08), a disputa da etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), que prossegue até sábado no Centro de Convenções e Exposições Albano Franco, em Campo Grande (MS). A competição definirá os representantes de Mato Grosso do Sul na etapa nacional, que será realizada no mês de novembro em Curitiba (PR).

Da Escola do Sesi de Campo Grande participam as equipes Lego Jedi Mixers (nível 1) e Lego Jedi II (nível 2), enquanto da Escola do Sesi de Corumbá são as equipes Tupinambótica 4 (nível 1), Tupinambótica 1 (nível 2), Tupinambótica 2 (nível 2), Tupinambótica 3 (nível 2) e JYMC (nível 2). Já da Escola do Sesi de Dourados participarão as equipes Mega Mente One (nível 2), Mega Mente Two (nível 2) e Mega Mente Three (nível 2).

A Escola do Sesi de Naviraí classificou a equipe The Vikings (nível 2) e a Escola do Sesi de Três Lagoas conseguiu avançar com as equipes Tera Robotics (nível 2) e Three Robotics (nível 2). A gerente de educação do Sesi, Simone Cruz, afirma que a entidade é pioneira no ensino da robótica no Estado e, por isso, marca presença nas competições de robótica.

“Os times de robótica das escolas do Sesi estão cada vez melhores, obtendo desempenho satisfatório nos treinos, desenvolvendo programações complexas e robôs com design inovador. Possibilitar aos alunos a participação em competições como esta agregam valor ao processo de aprendizagem dos mesmos, além da troca de experiência que é proporcionada com a interação entre os times do Estado”, disse Simone Cruz sobre a aplicação dos conceitos de robótica em diversas disciplinas que integram a grade regular da rede.

A competição

A Olimpíada Brasileira de Robótica é um dos torneios científicos brasileiros que se utiliza da temática da robótica e tem o objetivo de estimular os jovens às carreiras científico-tecnológicas, identificar jovens talentosos e promover debates e atualizações no processo de ensino-aprendizagem brasileiro. A competição destina-se a todos os estudantes de qualquer escola pública ou privada dos ensinos Fundamental e Médio ou técnico em todo o território nacional e é uma iniciativa pública, gratuita e sem fins lucrativos.

Na etapa estadual, a OBR tem início nesta sexta-feira (25/08), às 7h0, com a chegada da coordenação geral, arbitragem e colaboradores, enquanto às 8 horas tem a recepção e credenciamento das equipes, distribuição de crachás e materiais, bem como o encaminhamento para a área de concentração e preparação. Às 9 horas tem a reunião interna da comissão de arbitragem com os mentores e capitães das equipes, bem como a leitura pública de um resumo das regras e esclarecimentos de dúvidas e demonstração de como será o processo de arbitragem e divulgação de resultados.

Logo depois, às 9h30, é dada as boas-vindas do coordenador local às escolas e ao público, apresentação da equipe de colaboradores, da comissão de arbitragem e do representante estadual e o sorteio das chaves. Das 10 às 12 horas começa a 1ª rodada do nível 1, com a participação de 13 equipes, que terão três partidas em três pistas distintas com mesma pontuação, sendo que nove equipes avançam para a 2ª rodada.

No período da tarde, das 14 às 17 horas, é realizada a 1ª rodada do nível 2, com a participação de 35 equipes, que terão três partidas em três pistas distintas com mesma pontuação, sendo que se classificam 27 equipes para a 2ª rodada. Já no sábado (26/08) a competição recomeça às 8h30 com a 2ª rodada do nível 1, que terão três partidas em três pistas distintas com mesma pontuação e quando se classificarão seis equipes para a rodada final, enquanto às 10 horas terá início a 2ª rodada do nível 2 com três partidas em três pistas distintas com mesma pontuação e que classificará 18 equipes para a rodada final.

Às 13h30 tem início a rodada final do nível 1 com três partidas em três pistas distintas com mesma pontuação, enquanto às 15 horas começa a rodada final do nível 2 com três partidas em três pistas distintas com mesma pontuação. Às 17h30 será realizada a cerimônia de premiação e o coordenador local anunciará os selecionados para a etapa nacional da OBR 2017, a ser realizada nos dias 7 a 10 de novembro em Curitiba (PR).

