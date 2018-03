Estudo revela situação das instituições sociais em Campo Grande

Para a concretização do projeto foi necessário realizar visitas e aplicação de um questionário nas instituições, com o objetivo de oportunizar evolução, crescimento e estimulo. - Divulgação

A Fundação Manoel de Barros (FMB) acreditando que a responsabilidade social e a sustentabilidade são condições necessárias para o sucesso, em parceria com a UNIDERP, por meio do Curso de Serviço Social, realizou o projeto, inédito em Mato Grosso do Sul, O Terceiro Setor em Ação, com o levantamento de informações nas Instituições Sociais de Campo Grande MS com o objetivo de promover o apoio para os gestores públicos e privados, na elaboração de planejamentos, planos de ações, proposta de consultorias, assessorias e capacitações estratégicas, estimulando o desenvolvimento de políticas para sustentabilidade das instituições sociais.

Para a concretização do projeto foi necessário realizar visitas e aplicação de um questionário nas instituições, com o objetivo de oportunizar evolução, crescimento e estimulo. O Terceiro Setor em Ação teve seu início no segundo semestre de 2015 e sua conclusão no primeiro semestre de 2017, contou com 77 acadêmicos que foram capacitados sistematicamente pela FMB, bem como mapearam as Instituições no município de Campo Grande MS.

“A FMB agradece a acolhida das Instituições Sociais entrevistadas e compartilha o resultado desta pesquisa como forma de apoio aos gestores públicos e privados, na elaboração de planejamentos, planos de ações, estimulando o desenvolvimento das Instituições Sociais, bem como criando nelas uma maior visibilidade da sua área de atuação, aumentando sensivelmente as chances de sucesso e de obtenção de excelentes resultados, com os grupos ou comunidades atendidas e com isso apoiando na construção de uma sociedade mais justa”, explica o diretor da FMB, Marcos Henrique Marques.

O Secretario José Mário Antunes da Silva da SAS (Secretária Municipal de Assistência Social) comentou sobre a importância deste estudo para Campo Grande. "O estudo realizado pela fundação realmente é inédito e chega em boa hora, haja visto que vem subsidiar a Vigilância Socioassistencial da Superintendência de Gestão do SUAS com dados relevantes sobre a rede complementar ao governo no processo contínuo de planejamento e monitoramento."

A pesquisa na integra com os resultados podem ser conferidos no site da Fundação Manoel de Barros www.fmb.org.br.