Estudantes universitários participam de jogos internacionais de praia em Maceió

Cerca de 250 atletas de mais de 10 países participam entre hoje (27) e sábado (1) do International University Beach Games (Jogos Internacionais Universitários de Esportes de Praia), em Maceió. Eles disputam competições de vôlei de praia, futebol de praia e beach hand, nas categorias masculina e feminina.

O Brasil será representado na competição por universidades do estado do Alagoas e pelas equipes vencedoras do ano passado na Liga do Desporto Universitário de Jogos de Praia.

Entre os participantes, também estão estudantes intercambistas de diferentes países africanos, que vão representar a Universidade Federal de Roraima. Eles vão disputar as medalhas de futebol de praia de Benin, São Tomé e Príncipe, da República Democrática do Congo, Guiné Bissau e de Camarões. Os intercambistas já haviam participado dos Jogos Universitários Brasileiros, feitos em novembro, em Cuiabá.

Além do Brasil, outros países da América Latina também disputam os títulos. São esperados atletas do Chile, Paraguai, da Argentina, Bolívia, do México, Uruguai e da Colômbia.

