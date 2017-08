O prazo de inscrições ao concurso que vai selecionar quem participa da produção do livro “Vozes da Juventude” - cujo tema é a identidade sul-mato-grossense, termina nesta segunda-feira (21).

Podem se inscrever estudantes da rede estadual de ensino, que estejam no 8° e 9° anos do ensino fundamental e dos três anos do ensino médio, do projeto AJA (Avanço do Jovem na Aprendizagem) em Mato Grosso do Sul e Seguindo em Frente.

Segundo as regras da seleção, os estudantes poderão produzir poemas, crônicas, fotos, desenhos manuais, desenhos digitais e grafites, relacionados ao Estado. Os trabalhos serão julgados por uma comissão composta por representantes das Secretarias de Estado de Educação (SED) e de Cultura e Cidadania (SECC).

Veja Também

Comentários