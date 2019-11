Estudantes se dividem sobre fim da prova de papel

Estudantes ainda se dividem sobre a versão digital do Enem. Matheus Vigari, de 18 anos, já fez a prova como treineiro e presta o exame pela segunda vez para tentar vaga no curso de Direito. "Gosto da ideia, porque a gente fica mais tempo na tela de computador do que com papel. Eu me sinto mais objetivo nas minhas escolhas." Mas vê vantagens no modelo tradicional. "No papel, temos oportunidade de ter um rascunho e grifar o que é importante."

Aluno do 2º ano do ensino médio do Colégio Poliedro, Pedro Bicudo, de 16 anos, faz o Enem pela segunda vez como treineiro e não aprova. "Para uma prova como essa, precisa de muita estrutura e tem pessoas do interior do Brasil que terão de se deslocar até uma sede para fazer", diz o estudante. Para ele, a tecnologia pode interferir na concentração dos candidatos.

O 2º dia do Enem deste ano, ainda no formato impresso, será realizado amanhã. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.