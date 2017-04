Estudantes realizam ato em defesa do Hospital Universitário da USP

Estudantes de cursos de saúde da Universidade de São Paulo (USP) fizeram hoje (14) um ato em defesa do Hospital Universitário (HU). A manifestação ocorreu no campus, na zona oeste da capital paulista.

Entre as pautas, estão a defesa da saúde pública e de qualidade, mais contratações para o hospital e críticas à desvinculação do HU e ao fechamento do pronto atendimento infantil.

De acordo com um manifesto divulgado pelos estudantes, 231 funcionários do hospital aderiram ao Programa de Incentivo à Demissão Voluntária (PIDV), o que levou à falta de trabalhadores e sobrecarga daqueles que ficaram.

Os estudantes argumentam que o HU é essencial para a USP por receber 2.430 alunos todos os anos, tanto da graduação quanto da pós-graduação, vindos de sete faculdades diferentes, além de prestar atendimento à população.

Procurada pela Agência Brasil, a USP não se manifestou até a publicação desta reportagem.

