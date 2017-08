Estudantes protestam contra mudanças no passe livre

Dezenas de estudantes protestaram na tarde desta quinta-feira, 17, contra as mudanças no passe livre estudantil na cidade de São Paulo, que passaram a valer em 1º de agosto, informou a Polícia Militar do Estado. Eles saíram da Avenida Paulista por volta das 18h e caminharam em direção à Prefeitura, onde chegaram pouco depois das 20h.

A manifestação começou na Praça do Ciclista, na Avenida Paulista, e inicialmente desceu pela Rua da Consolação. O sentido centro desta via ficou interditado por volta das 18h, informou a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Uma hora depois, os manifestantes chegaram à Praça Roosevelt e, por volta das 20h, estavam na frente da Prefeitura.

Os manifestantes levaram uma catraca ao protesto e pularam por cima dela diversas vezes, como forma de protesto. Aos gritos de "São Paulo não está à venda", "fora Temer" e "passe livre não é esmola", os estudantes reivindicam os direitos. Segundo a PM, a manifestação foi pacífica. O protesto teve representantes do Movimento Passe Livre (MPL), da União Paulista dos Estudantes Secundarista (UPES) e de outros grêmios estudantis.

No dia 3 de agosto, os estudantes já tinham percorrido as ruas da capital paulista para protestar contra as mudanças. Naquela ocasião, o ato foi no Largo da Batata, na Zona Oeste de SP.

Desde 1º de agosto, os alunos agora têm direito a duas cotas, cada uma com validade de duas horas e direito de embarque em até quatro ônibus. Cada um terá de 10 a 48 cotas mensais conforme a necessidade de presença exigida pelo curso escolhido.

A Prefeitura diz que a mudança foi feita porque alguns estudantes usavam o passe livre para outros fins e espera economizar R$ 70 milhões com a medida. A São Paulo Transporte (SPTrans) estima que há cerca de três milhões de bilhetes estudantis em uso na cidade.

