Estudantes de Rio Verde de Mato Grosso recebem prêmios do Fetran

Campo Grande (MS) – Na sexta-feira (24.11), os estudantes da EM José Duabili, do município de Rio Verde do Mato Grosso, receberam a premiação pelo o primeiro lugar na categoria infantil do 8º Festival Estudantil Temático de Trânsito (Fetran).

Em quatros anos de participação no Fetran, o município é tricampeão, sendo bicampeão apenas com a EM José Duabili, que conquistou o primeiro lugar na categoria infantil em 2015 e, novamente, em 2017.

Para a diretora da escola, Denise Lucia Marchezan, o desenvolvimento da peça teatral, além de ajudar a conhecer algumas regras de legislação, ajuda os alunos em outros aspectos escolares. “A participação dos alunos no Fetran foi muito produtiva, pois como tinham que decorar os textos, eles começaram a ler melhor e ter um rendimento escolar muito bom. Aprenderam mais sobre o trânsito e também gerou mais curiosidade sobre o assunto no ambiente escolar, já que venceram o festival”, comentou.

Conforme a secretária Municipal de Educação, Ana Andrade da Conceição, a participação no Fetran foi excelente para conhecer a capacidade dos alunos: “Os nossos estudantes tem muito potencial para desenvolver e trabalhando esse tema, que é tão sério no País, teremos bons frutos a colher”.

Representando o diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), Roberto Hashioka, a diretora de Educação de Trânsito, Marlene Alves Nogueira Rondom, falou sobre a gratidão do Detran por ser parceiro deste festival, que de uma forma lúdica movimenta e envolve toda a cidade, a comunidade escolar, os pais e, principalmente, os alunos.

“Educação para o trânsito é uma questão de sobrevivência, por isso, nós temos que educar e investir na formação do cidadão. O melhor investimento que existe é a educação das crianças, porque elas serão os nossos multiplicadores no futuro”, frisou Marlene.

No evento, fizeram uma retrospectiva das participações de Rio Verde no Fetran e apresentaram a peça “Pela Ordem”, que conquistou a primeira colocação na categoria infantil deste ano.

Ana Letícia Gaúna – Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS)

Foto: Divulgação