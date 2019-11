Estudantes de escola estadual aprendem como fazer boas fotos de paisagem em oficina do Fasp

Os alunos vão produzir, como resultado, fotografias que buscam valorizar a memória coletiva da cidade - Foto: Patrícia Mendes

Alunos do Ensino Médio da Escola Estadual 2 de Setembro participaram de uma atividade diferente na manhã desta segunda-feira, 11 de novembro. Eles fizeram a primeira aula da Oficina de Fotografia de Paisagem oferecida como parte da programação do 15º Festival América do Sul Pantanal, em Corumbá.

O ministrante, o arte educador do Arquivo Público Estadual da Fundação de Cultura de MS, Alexandre Sogabe, fez uma breve exposição sobre enquadramento, regra dos terços, balanço de branco e compensação de exposição. “O conteúdo é voltado para iniciantes em fotografia, e o objetivo é contribuir com o enriquecimento da utilização de câmeras de dispositivos móveis, como celulares, tablets”. Os alunos vão produzir, como resultado, fotografias que buscam valorizar a memória coletiva da cidade.

Bastante comunicativa, a aluna do 2º ano do Ensino Médio Eschelley Vitória Cruz Santos, de 16 anos, decidiu fazer a oficina como forma de ajuda-la no sonho de ser modelo. “Eu gosto de ser fotografada. Conhecendo um pouco mais sobre fotografia, eu posso dar dicas para a pessoa que vai me fotografar. Meu sonho desde pequena é ser modelo, mas resolvi terminar meus estudos primeiro. Hoje aprendi muito sobre fotografia com celular, mas pretendo comprar uma câmera um dia”.

Seu colega Paulo Gabriel Nunes, de 17 anos, também do 2º ano, disse que sua professora deu autonomia para escolher qual oficina os alunos queriam fazer dentre as que seriam oferecidas na escola pelo Fasp. “Eu acredito que todo mundo deveria aprender fotografia, pra registrar momentos e ter noções básicas para fazer boas fotos pessoais. Você pode também melhorar a autoestima, entre outras coisas. Eu pretendo cursar faculdade de Robótica e vou aproveitar os conhecimentos desta oficina para fazer fotos para realizar relatórios na minha futura profissão”.

A diretora da Escola Estadual 2 de Setembro, Ana Maria de Arruda Braga, incentiva a realização das oficinas na escola. “Eu achei maravilhoso o Festival trazer oficinas aqui, porque os alunos gostam muito. É o segundo ano que a escola participa com programação do Fasp. É mais uma oportunidade para eles terem uma visão do mundo lá fora, ajuda no protagonismo juvenil. Eles podem usar as ferramentas do celular em sala de aula, para apresentações e exposições de temas das matérias. Acho muito válida esta oficina”.

A Oficina de Fotografia de Paisagem vai até o dia 14 de novembro. Mais informações pelo e-mail arteeducacao@gmail.com ou pelo telefone (67) 3316-9155.

Fasp – Realizado com investimento público da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e patrocínio da Energisa, Vale, Caixa Econômica Federal e Governo Federal, o 15º Festival América do Sul Pantanal (Fasp) acontece entre os dias 14 e 17 de novembro.

A programação foi pensada para agradar a todos os gostos. E claro, tudo com entrada franca. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas na nossa página (www.fundacaodecultura.ms.gov.br) ou pelo telefone 3316-9109.