Estudantes apresentam trabalhos na feira de ciência e tecnologia em Novo Hamburgo

Estudantes e professores da Rede Estadual de Ensino (REE), estão participando da Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia (Mostratec), realizada anualmente pela Fundação Liberato Salzano Vieira da Cunha, na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brasil. O evento segue até a sexta-feira (25.10).

A feira é destinada à apresentação de projetos de pesquisa científica e tecnológica nas diversas áreas do conhecimento humano, desenvolvidos por estudantes do ensino médio e da educação profissional de nível técnico, do Brasil e de outros países, principalmente da América Latina.

Na edição de 2019 foram selecionados três trabalhos da Educação Básica e Ensino Técnico de Escolas Estaduais de Mato Grosso do Sul, que são: “Sexismo nas áreas do STEM”, apresentado pela EE Amélio de Carvalho Baís; “Inteligência artificial na medicina estética: algoritmo para auxiliar cirurgias faciais”, elaborado pela EE Arlindo de Andrade Gomes, e “Ocorrência e distribuição de Leucaena leucocephala e seu efeito alelopático sobre Lactuca sativa var. crispa II”, apresentado pela EE Teotônio Vilela, todas de Campo Grande.

A participação de estudantes e professores nesses eventos é importante, pois faz parte da proposta da Secretaria de Estado de Educação (SED) de utilizar a metodologia Educar pela Pesquisa, como princípio educativo para nortear as ações pedagógicas desenvolvidas nas escolas da Rede Estadual de Ensino. O foco é estimular o aprendizado do estudante por meio da educação científica, da autoria, do conhecimento historicamente elaborado e da formação para o mundo do trabalho, propiciando a construção de conhecimentos com questionamentos, desafios e experimentação.