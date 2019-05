Estudante é baleada a caminho da escola em tiroteio no Rio

Uma estudante foi baleada a caminho da escola, na manhã desta quinta-feira (2), no Complexo do Chapadão, zona norte do Rio de Janeiro. Ela foi atingida durante um tiroteio que ocorria entre homens da Polícia Militar (PM) e criminosos.

Segundo a assessoria da PM, integrantes do 41º Batalhão de Polícia Militar (Irajá) faziam uma operação no Chapadão, quando foram recebidos a tiros e houve confronto. “O batalhão foi informado que uma adolescente ferida por disparo de arma de fogo deu entrada na Clínica da Família Manoel Fernandes de Araújo, na Pavuna”, informou a PM em nota.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a estudante é aluna da Escola Municipal Levy Miranda, e a direção da escola, ao ser informada do incidente, dirigiu-se imediatamente ao local para encaminhar a adolescente à clínica da família mais próxima.

“A aluna, acompanhada da irmã mais velha, foi transferida para o Hospital Salgado Filho. A direção da unidade e o coordenador da 6ª Coordenadoria Regional de Educação, responsável pelas unidades escolares da região, foram ao hospital”, informou a Secretaria de Educação em nota.

O estado de saúde da estudante, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, é considerado estável.