Estudante de medicina abusa da velocidade, do copo e resolve podar tocos no Parque

Local da poda nos tocos do canteiro, ferramenta usada foi carro de luxo - REPRODUÇÃO

O domingo no Parque dos Poderes começou com uma cena inusitada a quem caminhava pelo local quando um Mercedes Benz C180, carro que em sua versão mais nova custa R$ 218 mil, resolveu fazer a poda dos tocos do canteiro central do parque.

O ocorrido foi quase em frente à Assembleia Legislativa e o, assim identificado na ocorrência, estudante de medicina Hugo Marques Weiller, após arrancar os pobres dos tocos ainda tentou continuar. O carro estava com o para-choque arrancado e três pneus furados.

Como o Parque, por volta das 8h do domingo, estava cheio de agentes de trânsito e da polícia do trânsito, não demorou para flagrarem as condições do motorista, que também exalava forte cheiro de licor que não é o tradicional.

Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e ligou para seu pai. Segundo os policiais, ele tentou encaminha-lo ao hospital, mas, esse tipo de ocorrência se resolve primeiro na delegacia.