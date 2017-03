A estudante de Direito Maiara Machado Frota Pinheiro, de 26 anos, foi presa na madrugada deste sábado, 4, após pichar um muro na Rua Santo Antônio, 211, na República, região central da capital paulista.

Ela e outros quatro jovens estavam no local, porém, no momento em que a Guarda-Civil Metropolitana (GCM) fazia o patrulhamento na área, apenas Maiara estava pichando o muro com os dizeres "Corruptos, as mãos tb Goz". Ela também havia desenhado um coração com uma chave.

