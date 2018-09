Estudante de BH é espancada pelo namorado nos Estados Unidos

Uma estudante brasileira de Belo Horizonte (MG) publicou em redes sociais um desabafo após ser espancada por seu namorado no último domingo, 23, em Tampa, na Flórida, nos Estados Unidos.

No Instagram, Melissa Gentz, de 22 anos, disse que estava muito triste e agradeceu o apoio de milhares de pessoas que enviaram mensagens. No fim do vídeo, Melissa aconselha mulheres que estejam passando por um relacionamento abusivo. "Termine o relacionamento antes que seja tarde demais", disse Melissa.

Segundo informações do G1, a estudante estava na casa do namorado, Erick Bretz, e eles assistiam a um filme quando as agressões começaram. Ela alega que ele teria bebido. "Depois de um tempo, ele começou a ficar agressivo. Pedia sem parar o meu celular. Ele ficou elétrico. Eu queria dormir porque no outro dia eu tinha aula. Eu queria ir embora e ele não deixava", relembrou Melissa.

Melissa contou que Bretz a empurrou várias vezes, prendeu a cabeça dela entre as pernas dele, pegou um vidro de soro fisiológico e virou no rosto dela.

A vítima disse que o porteiro chamou a polícia e uma ambulância para socorrê-la. Depois de medicada, no mesmo dia, à tarde, Melissa voltou ao apartamento de Bretz para buscar objetos pessoais. Ela estava acompanhada de dois policiais. O rapaz estava dormindo e recebeu voz de prisão.

Bretz ficou preso por três dias e vai responder por duas acusações: "domestic battery by strangulation" (violência doméstica por estrangulamento) e "tampering with a witness" (intimidar vítima ou testemunha). Segundo o G1, Bretz pagou fiança de US$ 60 mil - o equivalente a quase R$ 245 mil - e deixou a prisão em Tampa, na Flórida.

Ao G1, Melissa disse nesta quarta-feira, 26, que vai deixar os Estados Unidos. A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo tentou entrar em contato com o agressor e com a família de Bretz, mas não conseguiu retorno.