Estudante brasileiro morre atropelado nos Estados Unidos

Um estudante e ciclista brasileiro de 19 anos foi identificado ontem (5) como a vítima fatal de um atropelamento no Estado do Colorado, apontou o Departamento Legista do Condado de Boulder, nos Estados Unidos. O acidente ainda está sendo investigado.

A vítima, Alessandro Zarzur, era natural de São Paulo e estava matriculado na Universidade do Colorado, onde também participava da equipe de triatlo. Ele faleceu na quinta-feira.

A polícia rodoviária do Colorado informou que o jovem fez uma ultrapassagem em trecho onde a ação era proibida, conforme sinalização na pista, e caiu enquanto tentava frear. O motorista e passageiro da picape envolvida no acidente não sofreram ferimentos. A velocidade elevada do ciclista é considerada um fator que pode ter provocado o óbito do estudante. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários