Estudante atira em colegas dentro de escola no interior do Paraná

Um estudante de 15 anos disparou contra colegas de classe na manhã desta sexta-feira (28) em Medianeira, município localizado no oeste Paraná, próximo a Foz do Iguaçu. Os tiros foram dados no Colégio Estadual João Manoel Mondrone.

De acordo com a Polícia Militar, dois estudantes foram atingidos: um de raspão na perna, e outro nas costas. Um terceiro estudante relatou dores no tímpano em decorrência do barulho emitido pela arma.

O suspeito, que é filho de agricultores, e um outro estudante, suspeito de ter dado cobertura ao ataque, foram levados à delegacia local. Com o autor dos disparos, foi encontrada uma arma calibre 32 e munições. Já com o suspeito de dar cobertura foi encontrada uma faca.

Um vídeo foi gravado por estudantes em que mostra o desespero após ouvirem os disparos.