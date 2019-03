Estudante ameaça cometer atentado em escola de Manaus

Um dia após a tragédia em uma escola estadual do município de Suzano (SP), estudantes do Instituto de Educação de Amazonas (IEA), em Manaus (AM), viveram momentos de tensão na manhã de (14), quando dois alunos, um de 16 anos e outro de 17 anos, fizeram ameaças por meio de mensagens no aplicativo Whatsapp.

Segundo informações da Polícia Civil, eles foram denunciados por volta das 9h40 por pais e gestores da escola. O estudante de 17 anos foi levado por policiais militares à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais acompanhado do gestor e do pedagogo da instituição. Ele prestou depoimento e assinou um Boletim Circunstanciado de Ocorrência por ato infracional análogo ao crime de ameaça.

Um adolescente vítima das ameaças foi ouvido pela polícia. Ao término dos trâmites cabíveis, os procedimentos serão encaminhados à Vara do Juizado Infracional da Infância e da Juventude.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) ressaltou que, mesmo diante das ameaças, nenhum ato foi concretizado e não houve registro de agressões nas dependências do IEA. “O fato é classificado isolado, ocorrido de forma atípica”, afirma.

A Secretaria informou ainda que, no próximo (16), vai fazer uma reunião com gestores e professores das escolas para realinhar medidas de segurança, tendo como foco reforçar as orientações para todo o corpo escolar, incluindo os agentes de portaria. “Além disso, a Seduc-AM tem reforçado a necessidade de contato direto com as Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms), que dão suporte no atendimento e presença dos policiais na área externa da escola”.