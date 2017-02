Estrutura de pontos de ônibus é alvo de investigação em Campo Grande

A reclamação de usuários do transporte coletivo de Campo Grande sobre a qualidade do serviço chegou até o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MP-MS).

O órgão instaurou um inquérito civil para apurar a provável improbidade administrativa por conta da precariedade do serviço, principalmente em relação aos pontos de ônibus que não têm cobertura ou proteção contra sol e chuva.

A falta de higiene e condição dos banheiros dos terminais de transbordo também é apurada pelo MP-MS, através da 31ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social.

Atualmente a tarifa é de R$ 3,55 e, segundo a prefeitura, Campo Grande tem 3.467 pontos de ônibus, sendo que 1.956 deles tem abrigo ou cobertura e 1.511 tem apenas postes indicativos de parada de ônibus.

A prefeitura da capital sul-mato-grossense informou que aguarda notificação do Ministério Público para responder à investigação e afirmou que assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Públcio em janeiro de 2016 para a realização de reformas nos terminais e inserção de abrigos em pontos ônibus. O acordo tem validade de 18 meses e está em vigência.

Ainda conforme a administração municipal, os projetos de reparo dos terminais já estão prontos e, em relação aos abrigos de pontos, a prefeitura disse que está em negociação com a Caixa Econômica Federal (CEF) para aprovação de projetos que atendam às exigências de acessibilidade.

Denúncia

A falta de estrutura nos pontos de ônibus e terminais de Campo Grande passou a ser investigada pelo Ministério Público após uma denúncia anônima feita em maio de 2016.

A partir da reclamação de um usuário do transporte coletivo, a 31ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social instaurou procedimento preparatório em agosto requisitando que a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) se manifestasse a respeito da denúncia.

Foi requisitado, dentro do prazo de 30 dias, laudos de vistoria em todos os terminais de transbordo na capital, com imagens dos banheiros e demais estruturas vistoridas, além de descrições sobre as irregularidades encontradas.

A Agetran respondeu à solicitação dentro do prazo estipulado e informou, na época, que a reforma dos banheiros estava em andamento nos terminais e ressaltou que estava fazendo investimentos na segurança dos terminais, com instalação de fiscalização eletrônica e intensificação da Guarda Municipal, para coibir atos de vandalismo, apontado como causa principal da depredação.

Em fevereiro de 2017, o MP-MS enviou novo ofício à Agetran solicitando informações sobre a situação dos trabalhos e novos relatórios, no prazo de 20 dias.

