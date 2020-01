Estrela do Sul recebe shows musicais do Arte no Meu Bairro

O palco estará montado na Praça do Bairro Estrela do Sul, na Rua Dr. Jivago esquina com a Madame Butterfly. - (Foto: Divulgação)

O Arte no Meu Bairro deste sábado (25), acontece no Conjunto Residencial Estrela do Sul, a partir das 17 horas. Os shows musicais vão do sertanejo ao pagode, e prometem animar a festa com a dupla Rodrigo e Thayane, com o músico Bethynho Show e com os meninos do Projeto Kzulo. O palco estará montado na Praça do Bairro Estrela do Sul, na Rua Dr. Jivago esquina com a Madame Butterfly.

Rodrigo e Thayane apesentam um repertório que caminha entre o romântico e as baladas dançantes. Com mais de nove anos de carreira, a dupla encanta a população do Vida Nova com repertório autoral composto por faixas como “Nem a Pau Juvenal” e “Aquela Aliança”.

Bethynho Show promete animar o público, com muito samba no pé. Em 29 anos de experiência como músico profissional, Bethynho apresenta músicas autorais de seu CD solo, além de sucessos de artistas renomados como Ferrugem, Raça Negra, Jorge Aragão e Turma do Pagode.

O Projeto Kzulo é a atração principal da noite. Formado por Kalélo e Wellington dividindo os vocais, com Lucas Rabelo na guitarra, Ricardo Silva no contrabaixo, nas percussões latinas está Julian Vargas e na bateria Alejo Lasso. O grupo reproduz sonoridades repleta de referências nas batidas Afro-brasileiras e Afro Colombianas com influências de artistas como Chico Buarque, O Rappa, Criolo, Vinil Moraes, Chá Noise, Marina Peralta, Renatto Jackson, Nação Zumbi, Alceu Valença, Zeca Baleiro, Totó La Momposina, Francisco El Hombre, Carlinhos Brown e Caetano Veloso, entre outros.

Realizado pela Prefeitura de Campo Grande, pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), por meio de convênio do Ministério da Cidadania, do Governo Federal, o Arte no Meu Bairro apresenta shows musicais de artistas com renome artístico, assim como músicos e grupos que estão dando os primeiros passos dentro do segmento.

O projeto foi realizado por meio de uma emenda parlamentar do então deputado federal Luiz Henrique Mandetta.

