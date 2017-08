Estrategista-chefe Steve Bannon saiu da equipe da Casa Branca, dizem fontes

O estrategista-chefe do presidente Donald Trump, Steve Bannon, decidiu deixar o cargo no governo dos Estados Unidos nesta sexta-feira, segundo duas pessoas ligadas ao assunto. Bannon sai da administração no momento em que o novo chefe de gabinete, John Kelly, busca organizar as disputas internas na Casa Branca.

A partida de Bannon representa o sexto caso de um importante membro da Casa Branca a deixar o posto. O governo ainda não conseguiu uma grande vitória legislativa, apesar de que os republicanos controlam o Congresso.

Ex-banqueiro e executivo da mídia, Bannon é apontado como crucial para a vitória de Trump na eleição do ano passado. Ele entrou na campanha nos meses finais, quando Trump se saía mal nas pesquisas, com dois dígitos de desvantagem. Decidiu que o republicano parasse de conceder entrevistas coletivas e privilegiasse mais discursos de campanha, com foco no fechamento das fronteiras, na renegociação de acordos internacionais de comércio e em críticas pessoais contra a candidata democrata, Hillary Clinton.

Bannon é o membro do governo mais associado com os conservadores e o nacionalismo populista. A saída dele deve dar mais peso a vozes mais moderadas da administração, entre eles o secretário de Estado, Rex Tillerson, e o diretor do Conselho Econômico Nacional, Gary Cohn. Fonte: Dow Jones Newswires.

